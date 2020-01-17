Через туман вже другий день поспіль скасовують авіарейс Київ-Чернівці

Через несприятливі погодні умови вже другий день поспіль скасовують регулярний авіарейс Київ-Чернівці та у зворотньому напрямку.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіли у диспетчерській Чернівецького аеропорту.

"Через туман літак з Києва не вилітав до Чернівців. Там така ж несприятлива погода, як і в нас. Тому сьогодні також не було відправлення до столиці", - сказав диспетчер аеропорту.

Там повідомили, що поки не мають інформації про скасування рейсу на 17-18 січня. Якщо увечері дозволять виліт літака з Києва, то рейс буде.