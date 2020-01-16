Через густий туман скасували авіарейс Київ-Чернівці

Через густий туман рейс із Києва до Чернівців 15 січня та у зворотньому напрямку 16 січня скасували - літак не вилітав із "Борисполя".

Про це кореспонденту Укрінформу розповіли у диспетчерській Чернівецького аеропорту.

"Через туман літак з Києва не вилітав до Чернівців. Тому сьогодні також не було відправлення до столиці", - сказав диспетчер аеропорту.

Там повідомили, що наразі не можуть сказати, чи скасують цей рейс і сьогодні увечері, 16 січня. Все залежить від погодних умов.

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"Поки що жодних повідомлень про відміну чи перенесення вечірнього сьогоднішнього рейсу не надходило. Потрібно зателефонувати ближче до вечора, можливо буде якась нова інформація", - додали у диспетчерській.