Через густий туман скасували авіарейс Київ-Чернівці
Укрінформ
Через густий туман рейс із Києва до Чернівців 15 січня та у зворотньому напрямку 16 січня скасували - літак не вилітав із "Борисполя".
Про це кореспонденту Укрінформу розповіли у диспетчерській Чернівецького аеропорту.
"Через туман літак з Києва не вилітав до Чернівців. Тому сьогодні також не було відправлення до столиці", - сказав диспетчер аеропорту.
Там повідомили, що наразі не можуть сказати, чи скасують цей рейс і сьогодні увечері, 16 січня. Все залежить від погодних умов.
"Поки що жодних повідомлень про відміну чи перенесення вечірнього сьогоднішнього рейсу не надходило. Потрібно зателефонувати ближче до вечора, можливо буде якась нова інформація", - додали у диспетчерській.