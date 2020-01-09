У Києві подорожчає проїзд у двох маршрутках

У Києві з 11 січня дорожчає проїзд в окремих приватних маршрутних мікроавтобусах.

Відповідні оголошення вивішені, зокрема, в маршрутних таксі 240 та 241, що курсують на Лісовому масиві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З 11 січня вартість проїзду становитиме 6 грн", - йдеться в оголошеннях.

Водночас, причини подорожчання в оголошенні не вказані, а водії на такі запитання не відповідають.

На сьогодні проїзд у цих маршрутних таксі коштує 5 грн.

Протяжність маршруту №241 становить 3,86 км, маршруту №240 - 5,46 км.

Для порівняння: в маршрутному таксі №590, протяжність маршруту якого становить 20,7 км, проїзд коштує 7 грн.

Як повідомлялося, протягом 2018 року в Києві відбулося кілька етапів здорожчання проїзду у маршрутних таксі, останнє - в листопаді. Тоді цей крок пояснювали подорожчанням палива та запчастин.

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