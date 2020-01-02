Укравтодор звітує про ситуацію на дорогах — заторів немає

У четвер, 2 січня, проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів не зафіксовано, для оперативного забезпечення проїзду дорогами залучено 155 одиниць техніки.

Про це повідомляє Укравтодор.

"Станом на ранок проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано. Покриття на дорогах державного значення сухе, лише у Дніпропетровській області місцями ожеледиця. Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяли в роботі 155 одиниць техніки та 215 робітників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виконуються роботи з обробки проїзної частини доріг протиожеледними матеріалами.