Кияни у січні отримають платіжки за світло за новими правилами

Рахунки за електроенергія кияни отримають за новим стандартом IBAN, платежі за іншими стандартами банки не прийматимуть.

Про це Укрінформу повідомила пресслужба енергокомпанії.

"У платіжках за електроенергію рахунок отримувача коштів відтепер буде вказано за новим стандартом IBAN. Це міжнародний номер банківського рахунку, застосування якого стане обов’язковим в Україні з 13 січня 2020 року. У реквізитах замість номера рахунку та коду банку (МФО) буде вказано лише номер рахунку з 29 знаків (літер та цифр)", - йдеться у повідомленні.

В енергокомпанії зауважили, що з 13 січня 2020 року застосування IBAN стане обов’язковим по всій країні відповідно до вимог Національного банку України. Платежі за старими реквізитами банки просто не прийматимуть.

Зазначається, що вносити нові дані при розрахунках самостійно не потрібно - в Особистому кабінеті на сайті YASNO та у мобільному додатку Kyiv YASNO реквізити зміняться автоматично. Рахунок YASNO також оновлено в банках та платіжних системах. Нові реквізити будуть зазначені у платіжках за грудень, що надійдуть мешканцям столиці у січні.

Нові номери рахунків у форматі IBAN вже оприлюднені на сайті kyiv.yasno.com.ua у розділі "Оплата". Якщо в інтернет-банкінгу користувачі самі налаштували шаблони для регулярних платежів, то їх треба власноруч оновити.

"Ми піклуємося про те, щоб перехід на формат платежів IBAN для наших клієнтів відбувся максимально комфортно та без додаткових дій. Щоб економити час клієнтів, ми розвиваємо дистанційні канали обслуговування. Сплатити за електроенергію за 1 хвилину можна через Особистий кабінет або мобільний додаток. Також клієнти можуть сплатити через інтернет-банкінг, за допомогою платіжних онлайн-сервісів або у відділенні банку чи "Укрпошти", – сказав директор YASNO в Києві Віктор Мельников.

Як повідомляв Укрінформ, постачальник електроенергії "Київські енергетичні послуги" тепер працює під новим іменем YASNO.

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