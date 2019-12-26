Глава Укренерго вважає імпорт електрики з РФ "стратегічно неправильним”

В.о. голови правління ПрАТ "НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук вважає, що імпорт електроенергії з РФ є стратегічно неправильним, оскільки підвищує ВВП країни-агресора та ускладнює режими в енергосистемі України.

Про це вын заявив в інтерв’ю РБК-Україна.

"Стратегічно я це (імпорт електроенергії з РФ - ред.) теж вважаю неправильним. І питання не тільки у залежності від РФ. Питання у тому, що цим ми підвищуємо ВВП країни-агресора, цим ми ускладнюємо режими в енергосистемі України. На жаль, імпортери з Росії переважно укладають контракти на поставку за рівним графіком, в періоди більш дешевої електричної енергії, зручні для них. І де-факто імпорт з Російської Федерації конкурує переважно з українською атомною генерацією", - сказав Ковальчук.

При цьому він наголосив, що питання торгівлі з країною-агресором мають регулюватися рішеннями на рівні топінституцій: РНБО, Кабміну, Верховної Ради. "Якщо топрівень дозволяє торгувати з Росією електричною енергією, на жаль, це так...Тому ми виходимо з даності - торгувати електроенергією з Росією можна", - підкреслив посадовець.

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Він розповів, що сукупний можливий максимальний імпорт електроенергії з Російської Федерації в річному еквіваленті становить 10-15% нинішнього українського попиту. І, за його словами, "сказати, що це знищить українських виробників електроенергії, було би, м'яко кажучи, перебільшенням".

Ковальчук зазначив, що зараз у найбільш складні години, а це ранній ранок, імпорт електроенергії з РФ нульовий.

Як повідомляв Укрінформ, 18 жовтня поточного року Верховна Рада скасувала обмеження на імпорт з Білорусі і Росії та продаж такої електроенергії на ринку двосторонніх договорів. Раніше електроенергія з країн, що не є членами Енергетичного співтовариства, могла бути реалізована лише на ринку "на добу наперед" та на балансуючому ринку.

ПрАТ "НЕК "Укренерго" 1 жовтня зафіксувало поновлення імпорту електроенергії з Російської Федерації.

За даними ЗМІ, постачання здійснює приватна компанія, яку пов’язують з інтересами бізнесмена Ігоря Коломойського.