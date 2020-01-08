Платіжки киян за тепло й гарячу воду за грудень зменшать на 22-23%

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" зменшить нарахування за тепло та гарячу воду за грудень на 22-23%.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Наразі здійснюють коригування вартості, відповідно зменшені нарахування кияни отримають уже в січні 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підставою для перерахунку є прийняття 24 грудня 2019 року Кабінетом міністрів постанови № 1082 "Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв’язку із зміною ціни природного газу".

Постанова передбачає зміну розміру нарахувань за послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання у зв’язку із зміною ціни природного газу, який використовується для виробництва теплоенергії, опалення та гарячої води. Питома вага природного газу в тарифах "Київтеплоенерго" складає близько 80%, пояснили в КМДА.

Підкреслюється, що перерахунок вартості цих послуг отримають усі категорії споживачів Києва.

"Перерахунок проведено за методикою, наданою вищезазначеною урядовою постановою. Вона враховує вартість газу у відповідному місяці", - додали в КМДА.

Як повідомляв Укрінформ, 26 грудня Кабінет міністрів оприлюднив постанову, що дозволяє теплопостачальникам перераховувати платіжки у випадку зниження ціни на газ у порівнянні з уже закладеною у тарифі. За словами прем'єра Олексія Гончарука, рішення уряду дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%.