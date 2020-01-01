Організували ходу ВО “Свобода”, “Правий сектор” та інші праві організації.

У Києві розпочалась смолоскипна хода на честь Степана Бандери / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Понад тисяча учасників ходи о 18.00 зібрались у парку Тараса Шевченка біля пам’ятника Кобзареві, звідки вирушать до Майдану Незалежності.

Смолоскипна хода на честь Степана Бандери / Фото: Микола Мякшиков, Укрінформ

Активісти тримають банери з портретом Степана Бандери та національну символіку, лунає патріотична музика, за групою барабанщиків шикуються колони.

Заступник голови ВО “Свобода” Андрій Іллєнко, коментуючи захід наголосив: “Сьогодні, як ніколи, важливо показати, що ми — українці, нам не байдуже, які в нас герої, нам не байдуже, як називаються наші вулиці, нам не байдуже, який прапор над нами, як називається наша країна. Ми маємо єднатися і дійсно робити Україну українською”.

Він також закликав киян та гостей столиці приєднуватись до мирної ходи.

Активісти скандують: "Слава Україні! - Героям Слава!", "Слава нації! - Смерть ворогам!", "Україна - понад усе!".

Столична поліція, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу наразі працюють у посиленому режимі, аби не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення акції.

Аналогічні заходи сьогодні відбуваються у Полтаві, Рівному та інших містах України.

Як повідомляв Укрінформ, вдень у Львові на площі Михайла Кропивницького біля пам’ятника Степану Бандері відбулось віче, під час якого львів'яни поклали квіти до пам’ятника голови Проводу ОУН, виконали державний гімн та молитву за Україну.

1 січня 2020 року відзначається 111 річниця від дня народження лідера Організації Українських Націоналістів, символу українського спротиву – Степана Бандери.

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Українського інститут національної пам`яті підготував відеоролик про українського політичного діяча, в якому зазначається, що попри поширений міф, Степан Бандера ніколи особисто не очолював УПА. Натомість він очолював Організацію українських націоналістів (революційну) і Закордонні частини ОУН у 1946 —1959 роках. Українською повстанською армією безпосередньо командували Василь Івахів, Дмитро Клячківський, Роман Шухевич і Василь Кук.

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Як відомо, Степан Бандера і Ярослав Стецько були авторами Акту відновлення Української держави, який проголосили 30 червня 1941 року. 5 липня 1941 року Бандеру помістили під домашній арешт, а з 15 вересня 1941 року — до центральної Берлінської в'язниці. Від початку 1942 до серпня 1944 року він перебував у концтаборі Заксенгаузен. У вересні 1944 року його звільнили та запропонували взяти участь в керівництві антирадянським збройним рухом в тилу Червоної армії, однак Бандера відхилив пропозицію і на співпрацю не погодився. Степан Бандера був убитий агентом КДБ Богданом Сташинським у Мюнхені 15 жовтня 1959 року.