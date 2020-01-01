У Києві розпочалась смолоскипна хода на честь Степана Бандери

У Києві розпочалась смолоскипна хода на честь Степана Бандери

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Укрінформ
У Києві розпочалась традиційна смолоскипна хода на честь 111 річниці від дня народження українського політичного діяча, голови Проводу ОУН Степана Бандери.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Організували ходу ВО “Свобода”, “Правий сектор” та інші праві організації.

У Києві розпочалась смолоскипна хода на честь Степана Бандери / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Понад тисяча учасників ходи о 18.00 зібрались у парку Тараса Шевченка біля пам’ятника Кобзареві, звідки вирушать до Майдану Незалежності.

Смолоскипна хода на честь Степана Бандери / Фото: Микола Мякшиков, Укрінформ

Активісти тримають банери з портретом Степана Бандери та національну символіку, лунає патріотична музика, за групою барабанщиків шикуються колони.

Заступник голови ВО “Свобода” Андрій Іллєнко, коментуючи захід наголосив: “Сьогодні, як ніколи, важливо показати, що ми — українці, нам не байдуже, які в нас герої, нам не байдуже, як називаються наші вулиці, нам не байдуже, який прапор над нами, як називається наша країна. Ми маємо єднатися і дійсно робити Україну українською”.

Він також закликав киян та гостей столиці приєднуватись до мирної ходи.

Активісти скандують: "Слава Україні! - Героям Слава!", "Слава нації! - Смерть ворогам!", "Україна - понад усе!".

Столична поліція, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу наразі працюють у посиленому режимі, аби не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення акції.

Аналогічні заходи сьогодні відбуваються у Полтаві, Рівному та інших містах України.

Як повідомляв Укрінформ, вдень у Львові на площі Михайла Кропивницького біля пам’ятника Степану Бандері відбулось віче, під час якого львів'яни поклали квіти до пам’ятника голови Проводу ОУН, виконали державний гімн та молитву за Україну.

1 січня 2020 року відзначається 111 річниця від дня народження лідера Організації Українських Націоналістів, символу українського спротиву – Степана Бандери.

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Українського інститут національної пам`яті підготував відеоролик про українського політичного діяча, в якому зазначається, що попри поширений міф, Степан Бандера ніколи особисто не очолював УПА. Натомість він очолював Організацію українських націоналістів (революційну) і Закордонні частини ОУН у 1946 —1959 роках. Українською повстанською армією безпосередньо командували Василь Івахів, Дмитро Клячківський, Роман Шухевич і Василь Кук.

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Як відомо, Степан Бандера і Ярослав Стецько були авторами Акту відновлення Української держави, який проголосили 30 червня 1941 року. 5 липня 1941 року Бандеру помістили під домашній арешт, а з 15 вересня 1941 року — до центральної Берлінської в'язниці. Від початку 1942 до серпня 1944 року він перебував у концтаборі Заксенгаузен. У вересні 1944 року його звільнили та запропонували взяти участь в керівництві антирадянським збройним рухом в тилу Червоної армії, однак Бандера відхилив пропозицію і на співпрацю не погодився. Степан Бандера був убитий агентом КДБ Богданом Сташинським у Мюнхені 15 жовтня 1959 року.

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