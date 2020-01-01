В Україні сьогодні відзначають день народження Бандери

1 січня 2020 року відзначається 111 річниця від дня народження лідера Організації Українських Націоналістів, символу українського спротиву – Степана Бандери.

Українського інститут національної пам`яті підготував відеоролик про український політичний діяч Степан Бандера.

Попри розповсюджений міф, Степан Бандера ніколи особисто не очолював УПА. Український інститут національної пам’яті пояснює, що Бандера очолював Організацію українських націоналістів (революційну) і Закордонні частини ОУН у 1946 —1959 роках.. Українською повстанською армією безпосередньо командували Василь Івахів, Дмитро Клячківський, Роман Шухевич і Василь Кук.

Степана Бандеру нацисти 4 роки тримали в ув’язненні, зокрема в одиночній камері концтабору Заксенгаузен. Відрізаний від світу, він не знав, чи продовжують боротися побратими в Україні. Але лідер ОУН все одно не погодився відкликати Акт відновлення Української Держави.

30 червня 1941 року ОУН(б) проголосила "Акт відновлення Української Держави".

А вже 5 липня Степан Бандера через відмову відкликати "Акт відновлення…" був посаджений у Кракові під домашній арешт, а в подальшому був в’язнем тюрем у Берліні; звідти потрапив до концтабору "Заксенгаузен". Почалися масові арешти бандерівців – за деякими даними, було заарештовано 80% керівного складу ОУН(б). "Відновлена держава" не проіснувала й тижня.

Степан Бандера був убитий агентом КГБ у Мюнхені у 1959 році. Досі залишається символом українського спротиву.

1 січня у Києві відбудеться смолоскипна хода на честь 111 річниці від дня народження Степана Бандери.