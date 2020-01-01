У центрі Києва посилили патрулювання під час ходи до дня народження Бандери

Столичні правоохоронці посилили заходи безпеки у середмісті Києва під час запланованої ходи з нагоди 111-ї річниці від дня народження Степана Бандери.

Про це повідомляється на сайті поліції Києва.

"За порядком під час запланованої ходи з нагоди 111-ї річниці від дня народження Степана Бандери у посиленому режимі стежать працівники поліції та військовослужбовці Національної гвардії України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування у посиленому режимі, аби не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення акції.

Правоохоронці закликали організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконанні ними службових обов’язків.

Як повідомляв Укрінформ, 1 січня у Києві відбудеться смолоскипна хода на честь 111 річниці від дня народження Степана Бандери.

Фото: kyiv.npu.gov.ua