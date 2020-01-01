Львів`яни вшанували 111 річницю від дня народження Степана Бандери

У Львові молитвою та громадським віче вшанували 111-у річницю від дня народження голови Проводу ОУН Степана Бандери.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Ветерани визвольних змагань та представники громадських організацій зібралися біля пам`ятника Степану Бандері у Львові, щоб вшанувати 111-у річницю від дня народження одного із чільних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху ХХ століття.

До підніжжя пам`ятника лягли букети квітів, тут запалили лампадки. Опісля відбулось громадське віче та спільна молитва за Україну.

Степан Бандера був співавторами Акту відновлення Української Держави 1944 року. 5 липня 1941 року Бандеру помістили під домашній арешт, а з 15 вересня 1941 року — в центральну Берлінську в'язницю. З початку 1942 року по серпень 1944 року перебував у концтаборі Заксенгаузен в бункері “Целленбау”. У вересні 1944 року його звільнили і запропонували участь в керівництві антирадянського збройного руху в тилу Червоної армії, однак Бандера відхилив пропозицію і на співпрацю не погодився.

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Радянський уряд уповноважив КДБ вчинити вбивство Степана Бандери в Мюнхені, ФРН. Це здійснив радянський агент Богдан Сташинський 15 жовтня 1959 року.

Фото: city-adm.lviv.ua