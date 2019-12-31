Центром Києва 1 січня пройде Марш миру

У Всесвітній день миру, 1 січня, в центрі Києва відбудеться марш миру, де пролунає заклик до припинення будь-якого насильства в усіх куточках світу.

Про це повідомляють організатори заходу - Спільнота святого Егідія та рух “Молодь за мир” у Facebook.

“Учасники “Маршу миру” будуть тримати в руках таблички з назвами країн, де йдуть війни: Сирія, Йемен, ЦАР, Україна та інші. Акція розпочнеться о 14 годині на Бесарабській площі і закінчиться на Майдані Незалежності. Пролунає заклик до припинення будь-якого насильства та воєн в усіх куточках світу”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що в Україні марші також пройдуть у Львові та Івано-Франківську.

Крім того, “Марші миру” відбудуться у багатьох європейських та світових столицях, де згадуватиметься й війна в Україні.

Всесвітній день миру відзначатиметься вже 53 раз. ООН його проголосила в 1969 році. А започаткував цей день двома роками раніше Папа Римський Павло VI. Гасло Всесвітнього дня миру “Пробач, і ти отримаєш мир”.

Перед кожним святом глава Ватикану проголошує послання. Цього року воно має назву “Мир як шлях надії”.

“Знаємо, що війна часто починається внаслідок нетерпимості до відмінностей іншого, яка веде до прагнення всемогутності й домінування. Вона зароджується в людському серці з егоїзму й гордості, з ненависті, що спонукає бачити іншого винятково в негативному світлі, щоб його виключити та знищити. Війна живиться спотворенням стосунків, гегемоністичними амбіціями, зловживанням владою, страхом інших і сприйманням відмінностей як перешкоди. З іншого боку, війна, одночасно, все це підживлює”, - йдеться в цьогорічному посланні Папи Франциска.

Спільнота святого Егідія виникла у 1968-му році у Римі. Зараз вона є в понад 70-ти країнах світу. Спільнота відома своїми миротворчими ініціативами, а також допомогою бідним. В Україні Спільнота святого Егідія існує з 1991 року. Щомісяця організація проводить молитву за мир, на якій згадуються країни, де йдуть війни.

Фото: skyscrapercity.com