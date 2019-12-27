У Києві найвищий рівень працевлаштування населення - служба зайнятості

У Києві найвищий рівень зайнятості населення у віці 15-70 років серед регіонів – 63,2 %.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів директор Київського міського центру зайнятості (КМЦЗ) Віктор Білич.

“У Києві, як і в цілому по країні, спостерігається поступове зростання зайнятості населення та зменшення безробіття – за методологією МОП. За останніми даними органів статистики, в столиці найвищий рівень зайнятості населення у віці 15-70 років серед регіонів – 63,2 % (середньоукраїнський показник – 58,3%)”, - зазначив він.

За словами Білича, у Києві один з найнижчих рівнів безробіття в країні – друге місце після Харківщини, 5,7% (по Україні – 8,1%).

Водночас, у столиці 83 тисячі безробітних, розрахованих за методологією Міжнародної організації праці.

“З початку року послугами служби зайнятості Києва скористалися близько 30 тис. громадян, які мали статус безробітного. Більшість серед шукачів роботи – професійні фахівці, їх 86%. 60% серед безробітних – жінки, 34% – молодь до 35 років”, - розповів він.

Директор КМЦЗ зазначив, що упродовж 2019 року столичній службі зайнятості вдалося забезпечити роботою 17,5 тис. громадян, сьогодні продовжується пошук роботи для 8,7 тис. осіб. До того ж, що в базі даних налічується 9,2 тис. вакансій.

“Для тих, хто бажає працювати, на період пошуку роботи є можливість долучитися до участі в оплачуваних громадських та інших роботах тимчасового характеру. Упродовж року в таких роботах взяли участь 3 тис. безробітних. Фінансуються вони коштом Фонду соціального страхування на випадок безробіття та з міського бюджету. З коштів Фонду на організацію громадських робіт у році, що минає, використано понад 270 тис. грн. Безробітні залучалися до робіт з благоустрою та озеленення територій парків та скверів, супроводили інвалідів по зору, прибирали вулиці, працювали на підсобних роботах, надавали допомогу учасникам АТО та їхнім сім’ям”, - розповів Білич.