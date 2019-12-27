У Києві найвищий рівень працевлаштування населення - служба зайнятості

У Києві найвищий рівень працевлаштування населення - служба зайнятості

Укрінформ
У Києві найвищий рівень зайнятості населення у віці 15-70 років серед регіонів – 63,2 %.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів директор Київського міського центру зайнятості (КМЦЗ) Віктор Білич.

“У Києві, як і в цілому по країні, спостерігається поступове зростання зайнятості населення та зменшення безробіття – за методологією МОП. За останніми даними органів статистики, в столиці найвищий рівень зайнятості населення у віці 15-70 років серед регіонів – 63,2 % (середньоукраїнський показник – 58,3%)”, - зазначив він.

За словами Білича, у Києві один з найнижчих рівнів безробіття в країні – друге місце після Харківщини, 5,7% (по Україні – 8,1%).

Водночас, у столиці 83 тисячі безробітних, розрахованих за методологією Міжнародної організації праці.

“З початку року послугами служби зайнятості Києва скористалися близько 30 тис. громадян, які мали статус безробітного. Більшість серед шукачів роботи – професійні фахівці, їх 86%. 60% серед безробітних – жінки, 34% – молодь до 35 років”, - розповів він.

Читайте також: Послугами служби зайнятості за час її існування скористалися понад 900 тис. безробітних

Директор КМЦЗ зазначив, що упродовж 2019 року столичній службі зайнятості вдалося забезпечити роботою 17,5 тис. громадян, сьогодні продовжується пошук роботи для 8,7 тис. осіб. До того ж, що в базі даних налічується 9,2 тис. вакансій.

“Для тих, хто бажає працювати, на період пошуку роботи є можливість долучитися до участі в оплачуваних громадських та інших роботах тимчасового характеру. Упродовж року в таких роботах взяли участь 3 тис. безробітних. Фінансуються вони коштом Фонду соціального страхування на випадок безробіття та з міського бюджету. З коштів Фонду на організацію громадських робіт у році, що минає, використано понад 270 тис. грн. Безробітні залучалися до робіт з благоустрою та озеленення територій парків та скверів, супроводили інвалідів по зору, прибирали вулиці, працювали на підсобних роботах, надавали допомогу учасникам АТО та їхнім сім’ям”, - розповів Білич.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-