Віктор Білич, директор Київського міського центру зайнятості

Традиційно, кінець року – час підсумовувати й аналізувати, робити висновки і прогнози. Разом з директором Київського міського центру зайнятості Віктором Біличем ми вирішили підвести риску під діяльністю столичної служби зайнятості у 2019 році. - Вікторе Олександровичу, наша розмова відбувається напередодні свята Нового року. Де, зазвичай, святкуєте? - В родинному колі. Вважаю Новий рік цілком родинним святом. - Давайте разом прикрасимо нашу символічну новорічну ялинку столичної служби зайнятості. Що вважаєте головним у діяльності служби? - Насамперед, психологічний комфорт, віру і надію, які дає наша служба людям. До нас приходять не тільки за матеріальними виплатами, як дехто вважає. Скажімо, людина працювала, 10-20 років її знання і навички були затребуваними, і ось раптом її робочі руки, її знання виявилися «зайвими». Що роблять за таких умов зазвичай? Стрімголов кидаються шукати нову роботу. Обдзвонюють друзів, знайомих, шукають вакансії – в Інтернеті, газетах, які друкують оголошення. Минає час, а нової роботи знайти не вдається, особливо, якщо це рідкісна спеціальність, та й вік за 40. Людина виснажується психологічно, замикається в своїх проблемах. І тільки служба зайнятості, де працюють досвідчені психологи-консультанти, їй допоможе. - Існує думка, що роботу в Києві не може знайти тільки ледар… - Це залежить від того, як подивитися на ситуацію. Серед клієнтів служби зайнятості переважають «білі комірці» – тобто, працівники невиробничої сфери, співробітники офісних установ, працівники науки, освіти, культури, медицини, законодавчої сфери, судових та правоохоронних органів. Зустрічаються серед них колишні голови правлінь акціонерних товариств, директори та начальники відділів різних установ, організацій, підприємств, головні бухгалтери, менеджери, навіть народні депутати попереднього скликання. У той же час серед вакансій, які надійшли до Київського міського центру зайнятості від роботодавців, 66 відсотків – це вільні робочі місця для кваліфікованих робітників, працівників сфери обслуговування та торгівлі, найпростіших професій. В середньому по місту на початок грудня ц.р. на одну вакансію претендував один безробітний. Але це – як «середня температура по лікарні». Найбільше претендентів на одну вакансію – серед законодавців, керівників, менеджерів – 7 осіб. Разом із тим, серед представників найпростіших професій на одну особу припадає… аж 18 вакансій, серед кваліфікованих робітників з інструментом – 12, працівників сфери обслуговування й торгівлі та робітників з обслуговування устаткування та машин – по 6 вакансій. Такий ось «перегин і парадокс», кажучи словами відомого барда. За результатами аналізу співвідношення попиту і пропозиції робочої сили відповідно до даних вакансій, які надійшли до служби зайнятості, та безробітних, які перебували на обліку, в поточному році, столичні роботодавці замовили 669 слюсарів-сантехніків (тоді як серед зареєстрованих безробітних представників цієї професії налічувалося лише 23), 677 електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування (а їх на обліку було лише 28), 415 електро- та електрогазозварників (на обліку перебувало 14), 325 малярів (17) тощо. Вочевидь, спостерігається значна невідповідність в потребах роботодавців у працівниках та пропозиції робочої сили. І цей дисбаланс є характерною ознакою ринку праці Києва. Висновки робіть самі.

- Даруйте, а вам коли-небудь довелося бути безробітним? - Бог милував. А якщо серйозно… Воно якось так виходило, що не я шукав роботу, а робота шукала мене. Можливо, в житті мені допомогло те, що я був людиною публічною, – ті, хто приймав рішення, знали мої можливості, мій потенціал, моє відношення до справи. - Давайте продовжимо прикрашати нашу ялинку. Якими здобутками у 2019 році може похвалитися столична служба зайнятості? - Та вони є на всіх напрямках роботи. У Києві, як і в цілому по країні, спостерігається поступове зростання зайнятості населення та зменшення безробіття – за методологією МОП. За останніми даними органів статистики, в столиці найвищий рівень зайнятості населення у віці 15-70 років серед регіонів – 63,2 % (середньоукраїнський показник – 58,3%). У Києві один з найнижчих рівнів безробіття в країні – друге місце після Харківщини, 5,7% (по Україні – 8,1%). В столиці 83 тис. безробітних, розрахованих за методологією Міжнародної організації праці. З початку року послугами служби зайнятості Києва скористалися близько 30 тис. громадян, які мали статус безробітного. Значна більшість серед шукачів роботи – професійні фахівці, їх 86 відсотків. 60% серед безробітних – жінки, 34% – молодь до 35 років. Упродовж 2019 року столичній службі зайнятості вдалось забезпечити роботою 17,5 тис. громадян. Сьогодні продовжується пошук роботи для 8,7 тис. осіб. Притому, що в базі даних налічується 9,2 тис. вакансій. Для тих, хто бажає працювати, на період пошуку роботи є можливість долучитися до участі в оплачуваних громадських та інших роботах тимчасового характеру. Упродовж поточного року в таких роботах взяли участь 3 тис. безробітних. Фінансуються вони коштом Фонду соціального страхування на випадок безробіття та з міського бюджету. З коштів Фонду на організацію громадських робіт у році, що минає, використано понад 270 тис. грн. Безробітні залучалися до робіт з благоустрою та озеленення територій парків та скверів, супроводили інвалідів по зору, прибирали вулиці, працювали на підсобних роботах, надавали допомогу учасникам АТО та їхнім сім’ям. - Роботодавець продовжує залишатися клієнтом номер один для служби? - Ефективна робота служби зайнятості залежить, насамперед, від наявності інформації про вакантні посади. Тому особливу увагу ми приділяємо налагодженню тісної співпраці з роботодавцями. Сьогодні міська служба зайнятості пропонує столичним роботодавцям широкий спектр різноманітних послуг, зокрема: - надання послуг з добору працівників; - організацію професійного навчання безробітних; - підвищення кваліфікації працівників за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності шляхом видачі ваучера; - забезпечення роботодавців тимчасовими працівниками з числа безробітних; - надання роботодавцям певної фінансової підтримки у випадку створення нових робочих місць для працевлаштування безробітних. Також надаються різноманітні консультаційні та інформаційні послуги. Так-от, внаслідок взаємодії з партнерами у поточному році кількість роботодавців, які співпрацювали з міською службою зайнятості, зросла проти відповідного періоду минулого року та становила понад 17 тисяч. Кількість вакансій у базі даних столичної служби зайнятості збільшилась на 6 відсотків – до 74 тисяч.

- А чи підтримує фінансово служба зайнятості роботодавців? - Фінансова підтримка роботодавців здійснюється шляхом компенсації єдиного соціального внеску. Протягом року підприємства отримали компенсацію ЄСВ за працевлаштування 222 безробітних. Середня сума такої компенсації на одну особу щомісячно становить 2 тис. грн. На сьогоднішній день профінансовано 4,5 млн грн компенсації єдиного соціального внеску роботодавцям. Ще однією з фінансових підтримок роботодавця з боку служби зайнятості є компенсація витрат роботодавця на оплату праці внутрішньо переміщеної особи на умовах строкового трудового договору. Протягом 2019 року столичною службою зайнятості укладено 47 договорів з роботодавцями на компенсацію заробітної плати вимушених переселенців. За відповідною статтею використано майже 3,7 млн грн. Середньомісячний розмір витрат на оплату праці однієї такої особи складає понад 10 тис. грн. Підкреслю: роботодавець – це наш головний клієнт. А відтак, щоб краще розуміти й задовольняти їхні потреби, у Київському міському центрі зайнятості створено відділ організації рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості, а в районних філіях – сектори рекрутингу. Фахівці служби шукають висококваліфікованих спеціалістів не лише серед безробітних, а й підбирають також персонал із числа незайнятого населення та осіб, які не перебувають на обліку в центрі зайнятості, ретельно відбирають кандидатів, проводять співбесіди, допомагають створити резюме та/або відеорезюме, здійснюють подальший супровід працевлаштованого працівника. Понад 3 тис. роботодавців скористалися цією послугою, 1,2 тис. з них уже підбирали кадри на засадах рекрутингу з допомогою КМЦЗ. До речі, упродовж 2019 року в такий спосіб працевлаштовано 2,1 тис. осіб, з них 605 – з числа безробітних. - Чи користується популярністю серед безробітних така послуга, як допомога служби зайнятості в започаткуванні власного бізнесу? - Служба зайнятості допомагає всім охочим безробітним започаткувати власну справу, надає їм організаційну, правову та фінансову підтримку, організовує навчання основам підприємницької діяльності. З початку року власну справу відкрили 188 безробітних громадян, зокрема, 34 учасники АТО (ООС), 22 – внутрішньо переміщені особи, 20 громадян з інвалідністю. Серед наших безробітних, які за сприяння служби стали підприємцями, люди неординарні. Один із прикладів – історик, режисер-документаліст, захисник України. Надзвичайно талановита людина! Але кожен талант вимагає реалізації. Й я особисто пишаюсь, що саме Київський міський центр зайнятості допоміг йому в здійсненні його мрії. Інший приклад – людина весь вік працювала біля літаків, а отримавши звільнення, прийшла до нас – і ми допомогли їй стати успішним підприємцем у галузі вантажних автоперевезень, створити власну фірму. - Окремо хочеться зупинитися на професійному навчанні. Кажуть, тут з’явився якийсь новий підхід? - Ну, по-перше, професійне навчання ведеться з урахуванням потреб ринку праці та під конкретні замовлення роботодавців, для забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня безробітних потребам сучасного ринку праці. У поточному році професійне навчання проходили 1,4 тис. осіб. Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації безробітних організовувалась за 46 професіями та спеціальностями. В тому числі за робітничими професіями: кухар, кондитер, перукар, кравець, водій тролейбуса, водій трамвая, водій автотранспортних засобів (категорія «Д»). А, кажучи про новий підхід, ви, певно, маєте на увазі ось що. Другий рік поспіль міська служба зайнятості успішно впроваджує для безробітних програми навчання з використанням елементів дуальної освіти, які передбачають поєднання навчання осіб у закладах освіти з практикою на підприємствах міста. У поточному році навчання безробітних з використанням елементів дуальної освіти здійснювалось у вищому професійному училищі № 33 за професіями «кухар», «кондитер». З 1 вересня 2019 року проводиться профнавчання з використанням елементів дуальної освіти у 24 навчальних закладах м. Києва. Маємо надію, що ці навчальні заклади звернуться в Київський міський центр зайнятості для можливості здійснення профнавчання безробітних.