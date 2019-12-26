На свята Укрпошта у столичному регіоні працюватиме довше
Укрінформ
У період різдвяних та новорічних свят відділення Укрпошти у Києві та Київській області працюватимуть за подовженим графіком.
Про це Укрпошта повідомляє у Facebook.
"Для зручності в період різдвяних та новорічних свят подовжуємо графік роботи відділень на Київщині", - йдеться в повідомленні.
Так, відділення Укрпошти у Києві та області працюватимуть у суботу до 19.00. Крім того, столичні відділення будуть відчинені ще й у неділю з 11.00 до 16.00.
У будні відділення працюватимуть за звичайним графіком.