На свята Укрпошта у столичному регіоні працюватиме довше

У період різдвяних та новорічних свят відділення Укрпошти у Києві та Київській області працюватимуть за подовженим графіком.

Про це Укрпошта повідомляє у Facebook.

"Для зручності в період різдвяних та новорічних свят подовжуємо графік роботи відділень на Київщині", - йдеться в повідомленні.

Так, відділення Укрпошти у Києві та області працюватимуть у суботу до 19.00. Крім того, столичні відділення будуть відчинені ще й у неділю з 11.00 до 16.00.

У будні відділення працюватимуть за звичайним графіком.