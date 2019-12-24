Укрпошта розпочинає продаж своїх активів — Смілянський

Державне підприємство «Укрпошта» розпочинає процес продажу активів і на першому етапі виставить на продаж 800 об'єктів загальною площею понад 100 тисяч кв. м.

Про це повідомив керівник "Укрпошти" Ігор Смілянський у Facebook.

"Розпочинаємо процес продажу активів. Укрпошта на першому етапі виставить на продаж 800 об'єктів загальною площею понад 100 тисяч м. кв. Це те, що не використовується в щоденній діяльності: старі гаражі, бази відпочинку і т.д", - написав він.

Смілянський додав, що Укрпошта залучить незалежних оцінювачів, чия оцінка і стане стартовою ціною на аукціоні.

"Причому залучимо ми їх на Прозорро, щоб процес був прозорим від початку до кінця і ніхто не зміг нас звинуватити у продажі дешево і комусь "особливому", - уточнив він.

Читайте також: Укрпошта з січня збільшить тарифи на міжнародні відправлення

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України 12 жовтня доручив ключовим органам державної влади, а також держкомпаніям "Укрпошта", "Нафтогаз" і "Укрзалізниця" провести аудит свого майна, на підставі якого знайти надлишкові активи для продажу.