Киянам нарешті пообіцяли сніг

Найближчими днями у столиці очікується сніг - у п'ятницю з дощем, а в суботу вже сніжитиме по-справжньому.

Про це у Facebook інформує комунальна корпорація «Київавтодор».

«Схоже, під Новий рік таки випаде сніг. За попередніми прогнозами метеорологів, у п'ятницю можливий сніг з дощем при температурі близько нуля. А в суботу вже сніжитиме з легким морозом, вдень до -2», - ідеться в повідомленні.

У корпорації наголошують, що на прибирання снігу її техніка вийде в місто завчасно.

У зв'язку з цим Київавтодор просить водіїв не залишати автомобілі на крайніх смугах та на узбіччі доріг.