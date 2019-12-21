У Києві поновили рух мостом Патона
Укрінформ
У Києві після ремонту повністю відкрили рух мостом Патона.
Про це повідомляє Офіційний портал Києва.
"На мосту ім. Патона повністю відкрито транспортний рух. Ремонтні роботи закінчили на 3 доби раніше", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, дорожники ліквідовували просідання на мосту, під яким виявили пошкодження плити автопроїзду. Для її відновлення використали бетон із поліпшеними якостями. Аварійно-відновлювальні роботи тривали цілодобово та мали завершитись 23 грудня.
Зазначається, що поточні роботи закінчили і на Південному мосту, де транспортний рух також відкрито.