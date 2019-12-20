На Миколая Київ побив іще три температурні рекорди

У четвер, 19 грудня, день Святого Миколая у столиці відзначився трьома температурними рекордами: теплою ніччю, теплим днем та теплою середньодобовою температурою.

Про це повідомляє у п’ятницю, 20 грудня, Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"19 грудня максимальна температура повітря становила +11,3°С, що на 0,6°С вище попереднього максимального значення температури для цього дня, зафіксованого у 1989 році", - йдеться у повідомленні.

Завдяки теплій ночі та теплому дню і середньодобова температура 19 грудня досягла +7,2°С, що на 2,4°С вище попереднього рекорду температури повітря, який тримався з 2015 року.

Зазначається, що з 16 грудня у Києві вже зафіксовано 7 температурних рекордів.