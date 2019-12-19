Найтепліші день і ніч: Київ б’є нові температурні рекорди

Уперше за 139 років спостережень 18 числа максимальна температура повітря в Києві перевищила 15° тепла в грудні.

Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"18 грудня після полудня стовпчик максимального термометра піднявся до +15,2°С, що на 3,7°С вище попереднього максимального значення температури для цього дня, зафіксованого у 1989 році. Це максимальне значення температури повітря стало найвищим за грудень у Києві за 139 років спостережень", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що завдяки такій максимальній температурі повітря, середньодобова температура 18 грудня сягнула +8,2°С, що на 2,4°С вище попереднього рекорду температури повітря, який тримався з 1937 року: "За кліматичною нормою таке значення відповідає температурі 16 жовтня".

У Києві - по-весняному тепло / Фото: Марія Ковальчук, Укрінформ

Крім того, зазначають фахівці, ніч на Миколая у Києві виявилась найтеплішою з 1881 року. "Стовпчик термометра не опустився нижче +5,8°С, що на 3,0°С вище попереднього рекордного значення температури 1904 та 2015 років", - йдеться у повідомленні.