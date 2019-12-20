У Києві відкрилося дитяче відділення паліативної допомоги

Перші пацієнти стаціонарного відділення Центру паліативної допомоги дітям міста Києва зможуть отримати кваліфіковану допомогу вже наступного тижня.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Два роки тому на базі Київської міської клінічної шкірно-венерологічної лікарні розпочала роботу амбулаторна мобільна бригада з надання паліативної допомоги дітям. Це був перший крок у створенні структури надання паліативної і хоспісної допомоги маленьким киянам із невиліковними захворюваннями», – зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час відвідання медзакладу.

За його словами, до складу бригади увійшли лікар-дитячий анестезіолог-реаніматолог, лікар-педіатр, психолог, медичні сестри, диспетчер та соціальний робітник.

Основними принципами роботи фахівців є: полегшення болю дитини та інших симптомів захворювання; емоційна підтримка; робота в тісній зв’язці з лікарем-куратором; здатність вести відкритий діалог з дитиною, батьками і лікарем із питань коригування паліативної допомоги згідно з їхніми побажаннями.

«Наразі на обліку мобільної бригади перебуває 65 дітей та їхніх родин. Другий етап – це відкриття дитячого відділення паліативної допомоги. Відтепер ми маємо можливість надавати медичну допомогу дітям із прогресуючими захворюваннями та захворюваннями на різних стадіях із метою полегшення страждань та підвищення якості життя», – зазначив Поворозник.

За його словами, фахівці відділення використовують багатопрофільний підхід для полегшення страждань, лікування болю та інших симптомів, а також вирішення проблем фізичного, психологічного і духовного характеру. У відділенні створено комфортні умови для перебування дітей та їхніх родичів. Зокрема, облаштовані ігрова та навчальна кімнати з теплою підлогою, де маленькі пацієнти можуть грати у розвивальні ігри, а також навчатися без переривання навчального процесу. Для відпочинку створена кімната психологічного розвантаження та зимовий сад із фонтаном, зеленими рослинами та птахами.

Поворозник нагадав, що у столиці є 7 відремонтованих відділень паліативної допомоги для дорослих.

«У всіх відділеннях надають не тільки медичну допомогу пацієнтам, а й психологічну допомогу їхнім родинам. Тут хворим надається така допомога, яка дозволить гідно піти з життя, а родині стійко підтримувати у хворобі рідну людину та прийняти її смерть», – підкреслив посадовець.

Він також перевірив перебіг робіт із термосанації будівлі Київської міської дитячої клінічної лікарні № 1. «Наразі роботи на завершальній стадії. Тут утеплено фасади, замінено вікна, відремонтовано покрівлю та утеплено підвал. Такі заходи дозволять лікарні заощадити близько 40% коштів на опалення», – зазначив Поворозник.

За словами посадовця, цього року роботи з термосанації та утеплення будівель виконані у 13 столичних медичних закладах. Столична влада і в наступному році не збавлятиме темпів у покращенні технічного стану приміщень закладів охорони, запевнив він.