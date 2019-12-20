У Києві відкрилося дитяче відділення паліативної допомоги
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
«Два роки тому на базі Київської міської клінічної шкірно-венерологічної лікарні розпочала роботу амбулаторна мобільна бригада з надання паліативної допомоги дітям. Це був перший крок у створенні структури надання паліативної і хоспісної допомоги маленьким киянам із невиліковними захворюваннями», – зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час відвідання медзакладу.
За його словами, до складу бригади увійшли лікар-дитячий анестезіолог-реаніматолог, лікар-педіатр, психолог, медичні сестри, диспетчер та соціальний робітник.
Основними принципами роботи фахівців є: полегшення болю дитини та інших симптомів захворювання; емоційна підтримка; робота в тісній зв’язці з лікарем-куратором; здатність вести відкритий діалог з дитиною, батьками і лікарем із питань коригування паліативної допомоги згідно з їхніми побажаннями.
«Наразі на обліку мобільної бригади перебуває 65 дітей та їхніх родин. Другий етап – це відкриття дитячого відділення паліативної допомоги. Відтепер ми маємо можливість надавати медичну допомогу дітям із прогресуючими захворюваннями та захворюваннями на різних стадіях із метою полегшення страждань та підвищення якості життя», – зазначив Поворозник.
За його словами, фахівці відділення використовують багатопрофільний підхід для полегшення страждань, лікування болю та інших симптомів, а також вирішення проблем фізичного, психологічного і духовного характеру. У відділенні створено комфортні умови для перебування дітей та їхніх родичів. Зокрема, облаштовані ігрова та навчальна кімнати з теплою підлогою, де маленькі пацієнти можуть грати у розвивальні ігри, а також навчатися без переривання навчального процесу. Для відпочинку створена кімната психологічного розвантаження та зимовий сад із фонтаном, зеленими рослинами та птахами.
Поворозник нагадав, що у столиці є 7 відремонтованих відділень паліативної допомоги для дорослих.
«У всіх відділеннях надають не тільки медичну допомогу пацієнтам, а й психологічну допомогу їхнім родинам. Тут хворим надається така допомога, яка дозволить гідно піти з життя, а родині стійко підтримувати у хворобі рідну людину та прийняти її смерть», – підкреслив посадовець.
Він також перевірив перебіг робіт із термосанації будівлі Київської міської дитячої клінічної лікарні № 1. «Наразі роботи на завершальній стадії. Тут утеплено фасади, замінено вікна, відремонтовано покрівлю та утеплено підвал. Такі заходи дозволять лікарні заощадити близько 40% коштів на опалення», – зазначив Поворозник.
За словами посадовця, цього року роботи з термосанації та утеплення будівель виконані у 13 столичних медичних закладах. Столична влада і в наступному році не збавлятиме темпів у покращенні технічного стану приміщень закладів охорони, запевнив він.