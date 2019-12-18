"Державотворець в дії": у Києві завершився форум для активної молоді

В Києві завершився дводенний Всеукраїнський форум "Державотворець в дії".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цей форум створений з метою активізації участі молоді в процесах реформування та творення держави. Цей проєкт, перш за все, про партнерство. На першому етапі програми переконували органи влади брати молодь на навчання на стажування. Фактично, ці молоді люди готові вже зараз брати на себе відповідальність на вищих рівнях", - зазначив заступник міністра молоді та спорту Олександр Ярема.

У Києві завершився форум "Державотворець в дії" / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

За його словами, після першого форуму в 2018 році було проведено низку регіональних форумів. Зокрема, пройшло 14 регіональних програм навчання для активної молоді.

Форум "Державотворці в дії" був ініційований в 2018 році Міністерством молоді та спорту та Українською академією лідерства з метою особистісного та професійного розвитку молоді.

За два роки відбулося два національні та регіональний етапи програми, в яких узяли участь 550 молодих людей з різних регіонів України. Учасники проходили стажування в понад 60 центральних і місцевих органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, 21 міжнародній інституції, ЗМІ, бізнес-компаніях, більш ніж 85 громадських об'єднаннях.

Всеукраїнський форум "Державотворець в дії" проходить за підтримки Української академії лідерства, USAID та Міністерства культури, молоді та спорту.