Форум “Велика столиця - 2020”: про що говорили у Києві

У Києві в Укрінформі відбувся пресмарафон у рамках третього щорічного форуму Громадських рад міста Києва “Велика столиця – 2020”.

До участі у форумі було залучено представників Громадської ради при КМДА, Координаційний комітет Громадських рад при районних в м. Києві РДА, громадські активісти, експерти з питань життєдіяльності міста.

“Сьогодні ми проводимо другу частину нашого форуму “Велика столиця — 2020”. Цей захід проводиться у новому форматі — пресмарафону. Ми будемо обговорювати проєкт резолюції “Велика столиця — 2020”, - розповів голова Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Богдан Назаренко.

За його словами, метою форуму “ Велика Столиця – 2020” є формування дієвого плану роботи Громадської ради при КМДА та Громадських рад при райдержадміністраціях на 2020 рік, враховуючи потреби громади.

“У цьому році третій рік поспіль Громадська рада при КМДА ініціювала питання проведення форуму Громадських рад міста Києва “Велика столиця”. У грудні ми ухвалили резолюцію на 14 розділів і 71 пункт зі взаємодії з Київською міською державною адміністрації з різних напрямків діяльності. Сьогодні ми з вами звітуємо перед громадськістю, про те що було зроблено протягом року, які у нас є і залишаються проблеми, і з якими орієнтирами і планами ми входимо у 2020 рік. Громадська рада — це консультативно-дорадчий орган при відповідному органі виконавчої влади. Всі наші рішення мають рекомендаційний характер для відповідного органу виконавчої влади, але обов'язкові до розгляду і до відповіді”, - сказав Назаренко.

Як зазначив голова комітету житлово-комунальної інфраструктури, благоустрою, екології та охорони довкілля Громадської ради при КМДА Олег Попенко, за останні два роки провели понад 60 заходів у всіх районах Києва.

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“Ці заходи були присвячені питанням постачання теплоносіїв, створення ОСББ, питань ритуальних послуг та інші”, - сказав він.

Учасники пресмарафону обговорили актуальні для міста питання, зокрема щодо культурного життя міста, житлово-комунальних послуг, бюджету та фінансів, соціального захисту. Ці питання увійдуть в проєкт Резолюції форуму “Велика столиця — 2020”.

Громадська рада - консультативно-дорадчий орган, який утворюється при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, місцевій державній адміністрації з метою здійснення координації заходів, пов‘язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики.