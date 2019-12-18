Посол Ізраїлю відкрив у Києві виставку про вавилонських євреїв

Виставка "Вавилонське єврейство. Розтрощена мрія" відкрилася в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, першу екскурсію виставкою провів посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон.

"Щороку 30 листопада в Ізраїлі відзначають День пам'яті вигнання євреїв з арабських країн та Ірану. Ми розгорнули цю виставку в Києві, щоб розповісти людям частину історії Держави Ізраїль. Ми пишаємося своєю історією, і наш месидж усім українцям - вчіть історію і пишайтеся нею", - сказав журналістам Ліон.

Дипломат розповів, що євреї Вавилону є найстаршою єврейською діаспорою, яка з'явилася у 597-582 роках до н.е.

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Виставка проливає світло на три періоди історії єврейської громади: золотий вік Талмуду та Гаонім, під час якого вавилонське єврейство стояло на чолі всіх єврейських діаспор світу, перші десятиліття 20 -го століття, коли громада процвітала, і її члени мали хибне уявлення, що їхня мрія щодо інтеграції до арабського середовища здійснилася, і 1940-ві роки, коли іракські євреї побачили, що їхня мрія розбилася через низку трагічних подій, які завершилися масовим вигнанням населення.

Як зазначалося, близько 95% іракських євреїв залишили свою батьківщину і були позбавлені культурних та фінансових ресурсів. Але вони змогли подолати труднощі та розпочати нове життя після еміграції до Ізраїлю в рамках операцій “Езра” та “Неемія” (1950-1952 роки).