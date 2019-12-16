Посол Ізраїлю вручив у Харкові нагороду Праведника народів світу

Посол Держави Ізраїль в Україні Джоель Ліон вручив посмертно нагороду Праведника народів світу подружжю Олексію та Уляні Фєдосєєвим, прийняла цю відзнаку їхня єдина родичка харків'янка Людмила Сороколат.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі Харківської ОДА, де пройшла урочиста церемонія.

У заході також взяли участь заступник посла Ізраїлю в Україні Йоав Бистрицький і голова облдержадміністрації Олексій Кучер.

За словами Джоеля Ліона, у роки Другої світової війни Фєдосєєви у Полтаві врятували єврейську дівчинку Маргариту Саркіс, яку забрали з дитячого будинку.

Зазначається, що подружжя переховувало єврейську дівчину у своїй квартирі в Полтаві, а потім – на фермі Петра та Галини Негребецьких у селі Гожули. Туди Фєдосєєви привозили їжу та одяг для дитини. Після звільнення Полтави Маргарита Саркіс жила у Фєдосєєвих до 1945 року. Потім Маргарита жила зі своєю сестрою у Львові та репатріювалася до Ізраїлю у 2010 році. Зараз вона мешкає у ізраїльському місті Лод.

«Насправді, ми знаємо, що в цій ситуації рятівниками була не одна родина, а декілька. І ми весь цей час шукаємо та думаємо, що вже знайшли тих родичів, які заслуговують на пошану. Це Петро та Галина Нагребецькі. Ми розуміємо, що ми повинні знайти цих людей, передати їм свідоцтва, медалі та просто сказати про те, що ми шануємо їх родичів», - сказав посол.

У Харкові посол Ізраїлю вручив нагороду «Праведники народів світу» / Фото: В'ячеслав Мадієвський

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Нагороду отримала двоюрідна онука Фєдосєєвих Людмила Сороколат, на розшук якої в ізраїльської сторони пішло 7 років.

«На жаль, бабуся Юля і дідусь не дожили до такого щасливого моменту (Олексій Фєдосєєв помер ще у 1969 році, а Уляна – у 1995 році, - ред.). Вони робили все від душі, безкорисливо, не думаючи про те, що колись їх ім'я, за стільки років, буде вимовлятися. Спасибі Державі Ізраїль, усім - низький уклін, що всі сьогодні зібралися тут. Мені дуже приємно», - сказала Сороколат.

Протягом останніх 25 років Надзвичайні та Повноважні Посли Держави Ізраїль в Україні вручили нагороди 2634 хоробрим українцям.

Звання Праведника народів світу – найвища нагорода Держави Ізраїль, що вручається представникам інших націй, які з ризиком для власного життя допомагали євреям пережити Голокост.

Всесвітній проєкт визнання Праведників народів світу стартував у 1963 році. Відтоді і дотепер діє громадська комісія, яку очолює суддя Верховного Суду Ізраїлю, яка розглядає кожен конкретний випадок, приймає рішення і несе повну відповідальність за надання цього почесного звання. Визнані отримують медаль та почесну грамоту, а їхні імена увічнюють у Яд Вашем на Горі Пам’яті в Єрусалимі.