Кияни оцінили роботу Кличка: думки розділилися 49% на 42%

Діяльністю київського міського голови Віталія Кличка не задоволені – 49% киян, задоволені – 42%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 12-16 грудня 2019 року у Києві.

"42% опитаних задоволені діяльністю київського міського голови Кличка (не задоволені – 49%). Роботою Київської міської ради задоволені 31% (не задоволені – 53%), громадського транспорту – 43% (не задоволені – 48%), освітніх закладів столиці – 28% (47%), комунальних служб та медичних закладів Києва – по 23% (не задоволені 70% і 63% відповідно)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, рейтинг довіри місцевих політиків та громадських діячів очолюють шоумен Сергій Притула (довіряють – 35%, не довіряють – 39%), Віталій Кличко (довіряють – 35%, не довіряють – 55%), журналіст Дмитро Гордон (довіряють – 32%, не довіряють – 48%) та колишній київський міський голова Олександр Омельченко (довіряють – 27%, не довіряють – 45%). Решту кандидатів зі списку кияни переважно не знають або оцінюють негативно.

Читайте також: Кличко презентував новий генплан Києва

Згідно з результатами опитування, 36% опитаних киян вважають, що справи у місті йдуть у правильному напрямку, 38% – у неправильному, 27% – не визначилися з цього питання.

Парки та сквери (70%), стан доріг (45%) та громадський транспорт (30%) – сфери, де кияни відносно частіше побачили покращення за останні п’ять років. Водночас, на думку жителів столиці, значно погіршилася ситуація з боротьбою з незаконним гральним бізнесом (38% вважають, що вона погіршилася і лише 7% покращилась), незаконними забудовами (48% і 7%), паркуванням (49% і 5%), та завантаженістю вулиць і заторами (55% і 5%).

При цьому відносна більшість опитаних вважають успіхами діючого мера Кличка парки та сквери (38%), якість доріг (22%), облаштування зон відпочинку (21%) та місць заняття спортом (20%).

Пріоритетними сферами розвитку міста кияни в першу чергу бачать медичні заклади (59%), якість житлово-комунальних послуг (55%), розвиток освітніх закладів (36%), якість та доступність громадського транспорту (32%), якість доріг (31%), збір та утилізацію сміття (27%), боротьбу із корупцією (24%), незаконними забудовами (20%) та екологію (18%).

Дослідження проводилося Соціологічною групою "Рейтинг" 12-16 грудня 2019 року у Києві методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Аудиторія: мешканці Києва від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком і статтю. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів, помилка репрезентативності дослідження: не більше 3,2%.