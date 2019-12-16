Кличко презентував новий генплан Києва

З наступного року розпочнуться громадські слухання і обговорення проєкту нового Генерального плану міста Києва.

Про це мер Києва Віталій Кличко розповів під час презентації нового проєкту Генплану на Міжнародному форумі "Майбутнє Києва", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Генеральний план створюється не на рік, не на два. Це глобальне бачення реалізації стратегії розвитку нашого міста і ключових його напрямків. Проєкт Генплану - це своєрідна матриця і далі вже з початку наступного року стартують громадські слухання і обговорення, за результатами яких будуть вносити корективи, будуть вноситись пропозиції громадськості, експертів", - сказав Кличко.

У столиці відбувся форум "Майбутнє Києва" / Фото: Дмитро Стаховський, Укрінформ

За його словами, Генплан - це системна робота, що ґрунтується на глибокому аналізі планів забудов.

"Хаотична забудова столиці має припинитися, а дозволи на будівництво повинні надаватися з урахуванням розвитку інфраструктури її конкретної території", - наголосив міський голова.

Він наголосив, що проєкт нового Генерального плану столиці розробляли за рекомендаціями іноземних фахівців та за принципами розвитку міст Європи.

Як зазначив начальник Комунальної організації "Інститут Генерального плану м. Києва" Сергій Броневицький, чинний Генеральний план не виконує свою регулюючу роль.

"По перше, за чинним Генеральним планом планувалося збільшити площу міста майже вдвічі, приєднавши до нього 64 тисячі гектарів території, а це десятки населених пунктів. По друге, в нього було хаотично внесено сотні змін, що спричинило ущільнення існуючої забудови, масову забудову зелених зон, забудову історичного центру висотними об'єктами. Крім того, було зроблено помилку в прогнозі чисельності населення на 2020 рік. За чинним Генеральним планом було зроблено прогноз на 2020 рік, що населення буде складати 2,6 млн, а вже сьогодні фактичне населення перевищило 3 млн мешканців", - сказав він.

Броневицький наголосив, що показники діючого Генплану розраховані до 2020 року.

"В європейських країнах Генплани оновлюються кожні 5 років...Чинний Генеральний план не оновлювався вже майже 20 років", - додав він.

Він зазначив, що на сьогодні здійснено та майже завершено роботу по приведенню проєкту Генерального плану у відповідність до змін до законодавства нових державно будівельних норм.

Він додав, що проєкт нового Генерального плану окреслює напрямки розвитку столиці на найближчі 7 років та на перспективу в 20 років. Це стосується і будівництва дитячих садочків, шкіл, створення зелених зон, інженерних мереж, об’єктів транспортної інфраструктури міста.