Київрада схвалила бюджет на наступний рік: основні цифри

Депутати Київської міськради схвалили бюджет столиці на 2020 рік, а також підтримали Програму економічного і соціального розвитку міста наступний рік.

Проголосували за кошторис міста 72 депутати, повідомляє пресслужба КМДА.

"Так, у 2020 році місто планує отримати 58,8 мільярдів гривень надходжень. Такою ж буде і видаткова частина бюджету.

Найбільше коштів місто спрямує на освіту, транспорт та дорожнє господарство, охорону здоров’я, житлово-комунальне господарство, соціальний захист", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наступного року планують виділити знову рекордну суму на освіту – 21,7 млрд грн, що на 3 млрд грн більше, ніж цього року. Продовжиться реалізація проєкту “Гроші ходять за дитиною”, на це планують спрямувати 5,1 млрд грн.

На будівництво нових садків та шкіл, реконструкцію та ремонт існуючих закладів у бюджеті передбачили понад 2 млрд грн.

На транспорт та дорожнє господарство запланували 10,3 млрд грн. Чималі кошти будуть спрямовані, зокрема, на добудову Подільсько-Воскресенського мосту.

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Близько 5 млрд грн передбачили на будівництво, ремонт та утримання автомобільних доріг у столиці.

На охорону здоров’я закладено 6,7 млрд гривень. Зокрема, на закупівлю медичного обладнання спрямують понад 760 млн грн, на капітальний ремонт та капітальні вкладення – більше 960 млн грн, медикаменти – понад 1,6 млрд гривень.

На житлово-комунальне господарство буде виділено – 6,7 млрд гривень.

"Майже 4,5 мільярди виділять на соціальний захист киян. Скорочення витрат, у порівнянні з 2019 роком, пов’язане з тим, що виплата пільг, субсидій і допомог незахищеним категоріям киян перейшла на загальнодержавний рівень. І тепер цими видами допомоги займатиметься Міністерство соціальної політики", - інформує КМДА.

На міську цільову програму “Турбота” наступного року передбачили 2,7 млрд грн, на культуру і мистецтво – 1,6 млрд грн.

З 2021 року на реалізацію проектів “Громадського бюджету” за пропозицією мера планується скеровувати 170 млн грн.

Водночас зазначається, що столицю позбавили понад 2 млрд грн, що планувалося спрямувати на великі інфраструктурні об’єкти. Не дорахується столиця і коштів, що могли направити на соціальний захист та медицину, адже майже на 7 млрд грн зменшився обсяг субвенції з держбюджету на ці сфери.