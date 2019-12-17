Київська підземка пояснила збій у роботі е-квитка

Збій у роботі системи е-квитка та Картки киянина 16 грудня стався через поломку в обладнанні метрополітену.

Про це повідомила пресслужба Київського метрополітену у Facebook.

"За попередніми даними через перенавантаження вийшло з ладу обладнання підземки. Найближчим часом оператор системи е-квитка КП "ГІОЦ" запустить резервну мережу. Спеціалісти вирішують технічні, організаційні та юридичні питання для того щоб подібна зрада більше не повторилася", - йдеться у повідомленні.

У підземці повідомили, що зараз фахівці метрополітену та КП "ГІОЦ" (оператора системи е-квитка) детально вивчають випадок та розробляють механізми недопущення подібних збоїв у роботі.

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Як повідомляв Укрінформ, у Київському метрополітені у понеділок 16 грудня ввечері не працювали банківські картки, картки Kyiv Smart Card та Картки киянина.