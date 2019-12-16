Колапс у київському метро - не працюють банківські картки та е-квиток

У київському метрополітені не працюють банківські картки та картки Kyiv Smart Card.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Наразі не працюють картки Kyiv Smart Card, також неможливо розрахуватись за поїздку за допомогою банківської картки.

Водночас можливість списати поїздки з проїзних квитків - доступна.

Укрінформ звернувся до пресслужби Київського метрополітену з проханням прокоментувати ситуацію.

Раніше мер Києва Віталій Кличко під час звіту про роботу столичної влади в 2019 році заявив, що у наступному році електронний квиток, який нині впроваджується у громадському транспорті Києва, буде працювати ефективно і без збоїв.

Фото: Юлія Гайдіна