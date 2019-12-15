У Михайлівському соборі хуліган розбив ікону - соцмережі
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Укрінформ
В Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві, де 15 грудня пройшло богослужіння на честь річниці створення Української православної церкви, невідомий хуліган навмисно розбив ікону.
Про це у Facebook повідомила очевидиця події Анастасія Островська.
За її словами, чоловік пошкодив ікону навмисно: “Просто підняв і кинув на підлогу”.
Очевидиця також виклала фото, на якому видно порожню підставку та, напевно, місце падіння ікони.
На іншому фото видно, як священник та група парафіян намагаються поговорити з чоловіком, якого вже вивели із храму.
Як повідомляв Укрінформ, сьогодні у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі пройшло богослужіння на честь річниці Об'єднавчого собору, на якому було утверджено створення Православної церкви України.
Святкову службу провів Блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній.
Фото: Anastasiia Ostrovska у Facebook