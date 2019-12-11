КСУ вирішить, чи має право Президент призначати главу КМДА

Велика палата Конституційного суду України у четвер, 12 грудня, розпочне розгляд справи за конституційним поданням 51 народного депутата щодо офіційного тлумачення окремих положень Конституції України про здійснення місцевого самоврядування.

Про це йдеться у повідомленні на сайті суду.

"12 грудня о 10 годині Велика палата Конституційного суду України на пленарному засіданні у формі усного провадження розпочне розгляд справи за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положень статті 7, частини сьомої статті 20, пунктів 12, 15, 16 частини першої статті 92, частин першої – п’ятої статті 118, частини другої статті 133, частин першої – четвертої статті 140, частин другої, четвертої статті 141 Конституції України", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, автори клопотання просять КСУ дати офіційне тлумачення цих положень Основного Закону України в контексті питань, чи може Київська міськрада утворювати відділи, управління та інші виконавчі органи не в структурі КМДА; чи може бути звільнена Президентом України з посади голови КМДА особа, обрана мером Києва за умови, якщо повноваження особи, обраної Київським міським головою, не припинені в установленому законодавством порядку і чи може бути призначена Президентом України на посаду голови КМДА особа, не обрана Київським міським головою за умови, якщо повноваження особи, обраної Київським міським головою, не припинені в установленому законодавством порядку.

"Як стверджує суб’єкт права на конституційне подання, необхідність в офіційному тлумаченні положень статті 7, частини сьомої статті 20, пунктів 12, 15, 16 частини першої статті 92, частин першої – п’ятої статті 118, частини другої статті 133, частин першої – четвертої статті 140, частин другої, четвертої статті 141 Конституції України зумовлена "неможливістю вирішення порушених у конституційному поданні питань існуючими способами усунення правових колізій, а також існуванням різних правових точок зору на їх вирішення", - повідомили у КСУ.

Як повідомляв Укрінформ, 8 жовтня Конституційний суд відкрив конституційне провадження за поданням 51 народного депутата щодо надання офіційного тлумачення Основного закону України у частині здійснення місцевого самоврядування та державної влади в столиці.