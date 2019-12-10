У Києві театри презентували новорічну програму

Київські театри покажуть 8 різдвяних прем’єр і 433 вистави.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Уже незабаром, напередодні Дня Святого Миколая, відбудеться старт новорічних вистав у театрах столиці. На киян чекає 8 різдвяних прем’єр і 433 вистави, які мають відвідати понад 75 тисяч глядачів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, відбудуться такі прем’єри та новорічні вистави: Київський Академічний театр юного Глядача на Липках – «Кіт у чоботях» (прем’єра), «Снігова королева», «Дванадцять місяців», «Поради Святого Миколая», «Де знайти ялинку?», «Новорічні пригоди Сажотруса», «Різдвяні канікули з Пеппі», «Казкові мандри»; Київський академічний театр ляльок – «Казка для маленького зайчика», «Сніг», «Різдвяна рукавичка», «Мороз-морозенко», «Карлик ніс», «Красуня і чудовисько».

У Київському муніципальному академічному театрі ляльок на Лівому березі Дніпра відбудуться такі вистави: «Снігова квітка», «Новорічні пригоди», «Новорічний гармидер», «Новорічні пригоди», «Різдвяна колискова», «Морозко», «Чарівна скрипка», «Снігурчин концерт», «Снігова королева»; у Київському академічному театрі опери і балету для дітей та юнацтва – «Санта 2 – Глобальне потепління», мюзикл «Фабрика Санти»;

Зазначається, що Київський національний академічний театр оперети покаже вертеп «Казки тихої ночі», «Штраус в опереті», концерт «Різдвяні зустрічі»; Малий театр – «Язиката хвеська», «Історія, якій понад 2000 років»; театр «Берегиня» – «Новорічний детектив», «Українські вечорниці», «Старовинний вертеп»;Театр на Печерську – «Пінокіо або історія про те, як стати людиною», «Наше Різдво»; Київський камерний театр «Дивний замок» – «Будинок, що збудував Санта», «Упс! Та Новий Рік», «В очікуванні свята»; Академічний музично-драматичний театр «Романс» – «Великий новорічний концерт»; Київський академічний театр «Колесо» – «Вечорниці».

Як повідомляють в КМДА, в столиці діє 19 театрів, з яких 14 демонструватимуть новорічні вистави для дітей і дорослих.