Київ “відкриває сезон” новорічно-різдвяних розваг

У Києві розпочалися різноманітні активні та культурно-розважальні святкові події до новорічно-різдвяних свят.

Програма святкових заходів затверджена розпорядженням КМДА № 2098.

"19 грудня, у День Святого Миколая, в усіх районах Києва урочисто засвітять новорічні ялинки. Кияни й гості столиці у грудні-січні зможуть відвідати різноманітні активні та культурно-розважальні святкові події", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Софійській площі, де постане головна ялинка країни, вируватиме зимове казкове містечко "Чотири королівства", а на Контрактовій площі – етнічне містечко за кращими народними українськими традиціями. Щовихідних там триватимуть святкові концерти за участю популярних виконавців: зокрема: С.К.А.Й., ТМНК, Pianoboy, Kishe та багатьох інших.

У парку Тараса Шевченка можна буде безкоштовно побувати одразу на двох локаціях: романтичній ковзанці й квест-фестивалі "Йоль: країна легенд". Біля Арки дружби народів відкриється молодіжний фестиваль спортивного, активного та музичного відпочинку.

Зокрема, урочистості святам додасть хода волонтерів – помічників Святого Миколая і вуличне театральне дійство із костюмованими героями Borjomi Parade.

Прихильників сучасного мистецтва запрошують на масштабну експозицію "Всеукраїнська різдвяна виставка", яка представить картини, графічні роботи, скульптурні композиції, твори декоративно-прикладного мистецтва понад 400 українських художників з усіх куточків України.

Детальніше ознайомитися з програмою заходів до новорічно-різдвяних свят можна на сайті КМДА.