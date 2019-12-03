Гірки, Pianoboy та різдвяний експрес: на Миколая відкриють святкове містечко у Києві

У Києві 19 грудня на Софійській площі урочисто відкриють затишне святкове містечко, де довгоочікувані зимові розваги та новорічно-різдвяні заходи триватимуть до 13 січня.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Цього року організатори пропонують зануритись у казкову новорічну історію про Лускунчика. На площі "оживуть" одразу чотири королівства зі старовинними ляльками, сотнями яскравих вогників і прикрас. Між королівствами курсуватиме спеціальний різдвяний експрес", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Королівстві розваг дітлахи відвідуватимуть майстер-класи, кататимуться на каруселі, гратимуть на атракціонах, розважатимуться з аніматорами й фотографуватимуться з улюбленими героями біля тематичних фотозон.

Королівство смаку запросить на частування до зони фудкорду на Софійській площі та Володимирському проїзді, де не лише продаватимуть напої, випічку і традиційні українські страви, а й працюватимуть тунель бажань і новорічний ярмарок.

А у Королівстві подарунків можна буде помилуватись і придбати традиційні сувеніри та новорічні іграшки. Зберегти ж приємні спогади допоможе алея фотозони у Королівстві лайків.

Як повідомляють в КМДА, відвідувачів також чекатиме насичена концертна програма від відомих виконавців, скульптури-гіганти, ілюмінація, гірки тощо. Святкові концерти на великій сцені триватимуть 20, 21, 27, 28 грудня, а також 1, 2, 3, 4, 10, 11 січня. 31 грудня на Софійській площі відбудеться зустріч Нового року, а 7 січня – святкова Різдвяна хода звіздарів і різдвяний концерт.

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Зазначається, що для киян і гостей столиці виступатимуть популярні українські виконавці: С.К.А.Й., ТМНК, Pianoboy, Kishe та інші. Святкову атмосферу створюватимуть: НАОНІ, Заслужений академічний Ансамбль пісні і танцю Збройних Сил України, Державний академічний естрадно-симфонічний оркестр України, Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва, Київський муніципальний естрадно-духовий оркестр, Національний ансамбль солістів «Київська камерата», Дитячий оркестр естрадно-духової студії "Сувенір", Академічний хор «Хрещатик» та інші.