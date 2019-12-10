На Київ суне сильний туман

У Києві ввечері 10 грудня, вночі та в першій половині дня 11 грудня очікується туман.

Про це повідомляє головне управління ДСНС України у м. Києві.

За прогнозами Українського гідрометеорологічного центру у Києві ввечері 10 грудня, вночі та в першій половині дня 11 грудня туман, видимість 200-500м. (1 рівень небезпечності, жовтий)” - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, у Києві та області 10 грудня хмарно, але без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 4-6° тепла, на Київщині вдень 2-7° тепла.