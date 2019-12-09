"Лагідний" грудень: у вівторок максимально прогріє до +13°
Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.
"10 грудня в Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише на Закарпатті дощ, в Карпатах з мокрим снігом. Вночі та вранці у південних, центральних та східних областях місцями туман. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла, на Одещині та Миколаївщині 8-13°", - зазначається у повідомленні
У Києві 10 грудня хмарно, але без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.
У Київській області 10 грудня теж хмарно і без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла.
11-12 грудня в Україні хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише на Закарпатті та в прикарпатських областях місцями невеликий дощ та мокрий сніг. На півдні і сході країни вночі та вранці туман. Вітер східний і південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 0-5° тепла, на Одещині до 8°.
У Києві та столичному регіоні 11-12 грудня хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.
13 грудня в Україні без опадів, лише в західних областях місцями невеликий сніг з дощем (в Карпатах невеликий сніг). 14 грудня в Карпатському регіоні невеликий сніг (вночі на Закарпатті з дощем), вдень на Правобережжі невеликий дощ, на решті території без опадів. Температура вночі від 2° тепла до 4° морозу; вдень 0-5° тепла, на крайньому півдні країни до 8° тепла.
У Києві і Київській області 13-14 грудня без опадів, лише вдень 14 грудня невеликий дощ. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.