"Лагідний" грудень: у вівторок максимально прогріє до +13°

У вівторок, 10 грудня, в Україні без опадів, вночі та вранці можливий туман, денна температура максимально підніметься до +13°.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"10 грудня в Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише на Закарпатті дощ, в Карпатах з мокрим снігом. Вночі та вранці у південних, центральних та східних областях місцями туман. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла, на Одещині та Миколаївщині 8-13°", - зазначається у повідомленні

У Києві 10 грудня хмарно, але без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.

У Київській області 10 грудня теж хмарно і без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла.

11-12 грудня в Україні хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише на Закарпатті та в прикарпатських областях місцями невеликий дощ та мокрий сніг. На півдні і сході країни вночі та вранці туман. Вітер східний і південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 0-5° тепла, на Одещині до 8°.

У Києві та столичному регіоні 11-12 грудня хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.

13 грудня в Україні без опадів, лише в західних областях місцями невеликий сніг з дощем (в Карпатах невеликий сніг). 14 грудня в Карпатському регіоні невеликий сніг (вночі на Закарпатті з дощем), вдень на Правобережжі невеликий дощ, на решті території без опадів. Температура вночі від 2° тепла до 4° морозу; вдень 0-5° тепла, на крайньому півдні країни до 8° тепла.

У Києві і Київській області 13-14 грудня без опадів, лише вдень 14 грудня невеликий дощ. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.