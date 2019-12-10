В Україні сьогодні без опадів, лише в Карпатах дощ з мокрим снігом

У вівторок, 10 грудня, в Україні без опадів, лише на Закарпатті дощ.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"10 грудня в Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише на Закарпатті дощ, в Карпатах з мокрим снігом. Вночі та вранці у південних, центральних та східних областях місцями туман. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура вдень 2-7° тепла, на Одещині та Миколаївщині 8-13°", - зазначається у повідомленні.

У Києві та області 10 грудня хмарно, але без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 4-6° тепла, на Київщині вдень 2-7° тепла.