На проспекті Науки три ночі поспіль перекриватимуть залізничний переїзд

У Києві щоночі 18, 19, 20 грудня перекриватимуть переїзд через залізницю на проспекті Науки (поруч зі Столичним шосе).

Про це інформує Офіційний портал Києва.

"Щоночі 18, 19, 20 грудня, із 20:00 до 08:00, Укрзалізниця ремонтуватиме переїзд через залізницю на проспекті Науки (поруч із Столичним шосе). У зв’язку із цими роботами рух автотранспорту через переїзд повністю перекриватимуть", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що роботи виконуватиме київська дистанція колії Південно-Західної залізниці. Також заплановано замінити переїзний настил та оновити асфальтове покриття.