Легендарна "Таблетка": у Києві відкрили пам'ятник військовим медикам

У столиці відкрили пам'ятний знак «Обличчя війни», присвячений військовослужбовцям медичної служби, які загинули в районі проведення бойових дій.

Про це повідомляє АрміяINFORM.

"Сьогодні на території Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» (НВМКЦ) відбулось урочисте відкриття пам’ятного знаку «Обличчя війни», присвяченого військовослужбовцям медичної служби, які загинули, рятуючи життя захисників України в районі проведення бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Після вшанування героїв хвилиною мовчання автори-ініціатори його створення – очільник автомобільної служби капітан Юрій Сліпчук і ветеран АТО Ігор Сімутін, відкрили меморіал «Обличчя війни».

"Завдяки спільним зусиллям нашого колективу та значної підтримки керівництва центру з’явився цей образ – бойового санітарного авто УАЗ-3962, прославленого під назвою «Таблетка». На її борту, під ворожими обстрілами, перебували відважні водії та лікарі, які з усіх сил рятували наших воїнів. На твердому граніті закарбовані імена героїв сучасності, які склали голови за Україну, і яких ми завжди пам’ятатимемо", – зазначив Сліпчук.

Фото: armyinform