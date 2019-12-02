770 підприємств Києва не виконали нормативу з працевлаштування людей з інвалідністю - Білич

В Україні права осіб з інвалідністю на участь в активному житті суспільства й захист їхніх інтересів закріплені низкою законодавчих та нормативно-правових актів.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.

“Право осіб з інвалідністю на працю закріплено, зокрема, у Конституції та законі України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», окремі положення яких спрямовані на створення для осіб з інвалідністю реальних можливостей продуктивно працювати і передбачають конкретні механізми їх реалізації”, - сказав Білич.

За його словами, згідно зі статтею 19 закону про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю, для підприємств, установ, організацій, у тому числі й громадських організацій інвалідів, а також фізичних осіб, які використовують найману працю, встановлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік. А якщо на підприємстві працює від 8 до 25 осіб – у кількості одного робочого місця.

За його словами, у статті 18 цього закону прямо встановлено обов’язок роботодавців не лише створювати для працевлаштування осіб з інвалідністю робочі місця, а й забезпечувати такі умови праці, які відповідали б вимогам їх індивідуальних програм реабілітації, та надавати інші соціально-економічні гарантії, передбачені законодавством.

“Виконанням нормативу робочих місць вважається працевлаштування підприємством відповідної кількості осіб з інвалідністю, для яких це місце роботи є основним. Шукати ж осіб з інвалідністю на вакантні місця кадрові служби підприємств можуть або власними силами, або звертатися із заявками до районних філій Київського міського центру зайнятості”, - зазначив Білич.

Він додав, що щороку Київське міське відділення Фонду соціального захисту інвалідів надає Київському міському центру зайнятості список підприємств, які не виконали за минулий рік 4-відсотковий норматив.

“На сьогодні ми маємо дані, що за минулий рік в такий реєстр потрапили 770 підприємств міста Києва. Відповідно, за невиконання 4-відсоткового нормативу робочих місць для осіб з інвалідністю, до роботодавців застосовуються штрафні санкції”, - наголосив він.

Білич також підкреслив, що у кожній районній філії КМЦЗ є фахівець, який безпосередньо відповідає за роботу з особами з інвалідністю.

“По-перше, підбір роботи для осіб з інвалідністю, у т.ч. шляхом розумного пристосування існуючого або створення нового робочого місця, здійснюється відповідно до їх професійних навичок, знань, індивідуальної програми реабілітації та з урахуванням побажань щодо умов праці”, - сказав він.