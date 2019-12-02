У Києві на Позняках розгромили піцерію

У столиці на житловому масиві Позняки невідомі влаштували бійку в піцерії та автомобілем протаранили вхідні двері.

Про це повідомляє Київ Оперативний у Facebook.

"Погром у закладі MisterCat (Позняки): близько 10 осіб зайшли всередину, почали конфліктувати з відвідувачами, потім переключилися на персонал, і почалась масова бійка", - йдеться у повідомленні.

Але, як зазначається в публікації, цим подія не завершилася - "після бійки молодики автівкою рознесли вхідні дверцята закладу".

Обставини події встановлюються.