В Укрінформі презентували журнал про київського мецената Гладинюка

В Укрінформі презентували документальну розвідку "Спадок мецената" Таїсії Шаповаленко про київського підприємця, мецената Григорія Гладинюка, котрий побудував готель, де з 1986 року знаходиться національне агентство.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наша колега Таїсія Шаповаленко впродовж усього цього часу працювала і створила рукопис майбутньої книги, присвяченої спадку мецената Гладинюка. Наразі є журнал “Пам'ятки України”, що об'єднав у себе третє і четверте число і зробив номер тематичним, який так і називається “Спадок мецената”, – зазначив головний редактор Головної редакції маркетингу, пресзаходів і артпроєктів Укрінформу Сергій Сай-Боднар.

При цьому він відзначив глибину дослідження та творчу майстерність авторки: “Настільки точно і коректно зібрано всю інформацію та викладено її, що мені здається, що тут ніхто не може вже нічого додати”.

Презентація документальної розвідки "Спадок мецената" про київського підприємця Григорія Гладинюка. Фото: Юлія Овсяннікова/Укрінформ

Зі свого боку автор розвідки розповіла, що вперше дізналася про Гладинюка від письменниці Ліни Костенко, за словами якої, він був “такою цікавою людиною, що її забути не можна”.“Особистість Гладинюка така масштабна, що її таки важко вмістити в одну розповідь – про нього можна писати книгу, і не одну. Я в цьому переконалася, коли почала знайомитись із дивовижними документами, які є в Державному архіві міста Києва, в бібліотеках”, – акцентувала Шаповаленко.

Окремо вона зупинилася на типових помилках, які поширюються стосовно постаті Гладинюка в Інтернеті та різних спеціалізованих виданнях. “Прізвище Гладинюка навіть інститут рукопису переплутав – написав Гладилюк. Один також дуже поважний автор розказав таку байку, нібито Григорій Гладинюк у покріпаченому селі заробив великі кошти, переїхав із ними і придбав тут (у Києві, – ред.) готель. Ми невипадково на обкладинці журналу “Пам'ятки України” розмістили фото готелю “Національ”, який було побудовано у 1878 році за проєктом Володимира Ніколаєва (видатного київського архітектора, – ред.). Але у цей будинок багато так званих “дослідників” поселяють Тараса Шевченка і Миколу Костомарова. Так, на цьому місці стояв дерев'яний будиночок, де вони зупинялися, але того будинку давно вже немає”, – зауважила Шаповаленко.

Разом з тим вона розвіяла деякі міфи щодо готелю Гладинюка. Наприклад, авторка розвідки спростувала інформацію про те, що з балкона будівлі на розі вулиць Пушкінської і Фундуклеївської (нині – Богдана Хмельницького) виступав радянський письменник, драматург і громадський діяч українського походження Володимир Маяковський. “Ще один такий міф, на який я дуже різко відповідаю, – про те, що нібито тут був заклад дуже непристойного характеру. Можу твердо сказати, що такого закладу тут не могло бути, бо кожен, хто прибував до міста Києва, мав би свою присутність зафіксувати в поліції”, – додала Шаповаленко.

Більше того, вона поінформувала, що майже десять років у готелі “Гладинюк” зупинявся Михайло Грушевський.

Водночас Шаповаленко переповіла ідею письменниці Ліни Костенко про створення серії видань “Золота гільдія меценатів”.

Окрім того, авторка дослідження внесла пропозицію започаткувати в Укрінформі дні Гладинюка.

“Це можуть бути дні Гладинюка, це може бути день Гладинюка. Я навіть називаю дату: це 22 січня, бо Григорій Пантелеймонович народився цього дня 1833 року”, – уточнила вона.

У свою чергу головний редактор журналу "Пам'ятки України" Андрій Бережина підкреслив, що “кожен рядок цього документального дослідження вивірений і виважений”.

“Я думаю, що коли людина захоплюється якимсь історичним персонажем, і це її справді веде, супроводжує, – це дуже особливий стан. На жаль, в Україні не розвинена так звана “пошукова документалістика” чи “пошукова журналістика”. Хоча сьогодні ми вже маємо на 70% готову книжку, яка сприймається, читається як детектив. І, звичайно, що це видання не могло статися без підтримки генерального директора Укрінформу Олександра Харченка”, – зазначив Бережина.

При цьому він повідомив про задум видати ще один випуск журналу про історію Укрінформу.

Тим часом присутній на презентації голова Київської організації Національної спілки журналістів України Михайло Сорока вручив Таїсії Шаповаленко премію «Незалежність», відзначивши тим самим майстерність і професіоналізм при створенні документальної розвідки "Спадок мецената".

Як повідомлялося, 27 лютого 2018 року в Укрінформі з нагоди 100-річчя агентства відбулося відкриття фотовиставки, присвяченої Григорію Гладинюку.