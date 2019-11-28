Київ готується до свят: рух у центрі обмежили до 26 січня
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Укрінформ
У центрі Києва обмежили рух транспорту до 26 січня 2020 року.
Про це у Facebook повідомив Центр організації дорожнього руху.
"Місто вже готується зустрічати Різдво та Новий рік. Для проведення зимових масових заходів ми змінили схему руху транспорту в центрі столиці", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, рух транспорту заборонено Володимирським проїздом – від Малої Житомирської до Михайлівської площі.
Також обмежено рух транспорту правою смугою Володимирського проїзду в напрямку Михайлівської площі.
Наголошується, що обмеження руху в центрі міста діятимуть до 26 січня 2020 року.
На цей час запроваджено тимчасову схему згідно з розпорядженням КМДА №1769 від 03.11.2019 "Про проведення культурно-мистецького проекту "Новий рік 2020".
Фото: Центр організації дорожнього руху