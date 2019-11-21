Сто тонн і "вбрання" майже на 3 мільйони - якою буде головна ялинка країни

Головну ялинку країни на Софійській площі прикрасять в стилі різдвяної історії про Лускунчика.

Про це під час пресконференції в Укрінформі розповів засновник проекту Folk Ukraine Ігор Добруцький.

"5 грудня ми розпочинаємо монтаж ялинки, 12 грудня маємо закінчити. Цього разу вона дуже складна, тому прийдеться працювати в три чи чотири зміни. Висота — 30 метрів. Вартість іграшок і ілюмінацій — 2 мільйона 700 тисяч гривень", - розповів Добруцький.

За його словами, ялинку збиратимуть з гілок сосни і ялиці. Її постачальниками є Вінницька та Житомирська область.

"Ми вже два роки не рубаємо сторічну ялинку, адже цього вимагала громада Києва. Лісництво розріджує свої посадки і ті гілки, які підходять по довжині ми забираємо на монтаж цієї ялинки. Через це ми переробили повністю конструкцію ялинки", - розповів Добруцький, додавши, що загальна вага конструкції більше 100 тонн, але вона є цілком безпечною.

Також він повідомив, що ялинку прикрашатиме близько тисячі іграшок. Головні герої казки про Лускунчика будуть "охороняти" ялинку разом із українськими козаками.

"Цього року у нас дві тематики — ми продовжуємо завжди українську тему, вже була яворівська іграшка, Марія Примаченко, цього року — Опішня, Полтавська іграшка. І щороку ми будемо розкривати культуру кожного регіону. Друга тема — європейська, класична, історія про Лускунчика. Якщо ви подивитесь на презентацію Софійської площі, то ви побачите надзвичайні іграшки і ялинку, і все в цих кольорах — червоний, золотий, білий", - зазначив він.

Головну ялинку країни відкриють традиційно - 19 грудня, у день Святого Миколая, о 19:00.

Фото: Павло Багмут