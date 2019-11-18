Свято наближається: вже почали ставити перші новорічні ялинки

Новорічну ялинку сьогодні, 18 листопада, почали встановлювати на площі Перемоги в Кременчуку на Полтавщині. Завтра монтаж ялинки стартує у Харкові.

Про першу повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

"Сьогодні працівники КП «Благоустрій Кременчука» розпочали монтувати головну новорічну ялинку міста на площі Перемоги", - йдеться у повідомленні.

Також інформують, що у райцентрі вже встановлено новорічну ілюмінацію у сквері імені Олега Бабаєва.

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Кременчук готується до Нового року / Фото: kremen

Що ж до Харкова, то у міськраді з посиланням на КП «Міський інформаційний центр» зазначили: на площі Свободи виконуються підготовчі роботи, встановлюється огорожа, а завтра почнуть зводити саму конструкцію. Роботи планується завершити протягом трьох тижнів. Конструкція ялинки залишиться такою ж, як торік, але з'явиться нова світлова ілюмінація.

Тут також нагадали, що торік харківська ялинка була визнана найвищою в Україні (40 м 49 см). Також кожного року на пл. Свободи працюють льодова ковзанка та новорічний ярмарок.