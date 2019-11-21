Віче гідності завершилося під Офісом Президента

Учасники Віче гідності "Ми маємо гідність!" завершили акцію, розпочату на Майдані Незалежності.

Організатором заходу виступив "Рух опору капітуляції", повідомляє кореспондент Укрінформу.

Ситуація загалом спокійна. Правопорядок продовжують забезпечувати поліцейські та бійці Нацгвардії. На Алеї Героїв Небесної Сотні, з боку Майдану Незалежності, припарковані кілька поліцейських автомобілів і карета швидкої. На самому Майдані чергували кілька десятків представників "Червоного хреста".

На сцені, встановленій на Майдані, виступали громадські активісти, представники духовенства, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук, депутака від "Європейської солідарності" Софія Федина, ветеран АТО Ігор Мазур (позивний "Тополя"), представник ВО "Свобода" Руслан Кошулинський.

Окрім того, на віче був присутній Олег Тягнибок, були також особи з партійної символікою партії "Свобода", яку згодом прибрали. (Напередодні організатори заходу наполягали, щоб віче відбувалося без партійних прапорів.)

Площа біля Стели Незалежності була заповнена кількома сотнями людей.

До віче періодично долучалися люди з українськими прапорами.

Близько 20:55 біля Стели частина учасників віче запалили фаєри.

Наприкінці Віче виступив дует "ТЕЛЬНЮК: Сестри", після чого зі свічками та лампадками у руках учасники заходу знову вшанували пам'ять усіх загиблих захисників України та борців за її незалежність. Після цього учасники акції рушили на алею Героїв Небесної Сотні, де теж були запалені свічки, а звідти - до Офісу Президента. Там і завершилося віче.

Як повідомляв Укрінформ, Віче Гідності до Дня Гідності та Свободи розпочалося на Майдані Незалежності у Києві 21 листопада близько 19:30.

Віче гідності у Києві. Фото: Тарасов Володимир‎/Укрінформ

День Гідності та Свободи відзначається щороку 21 листопада згідно з указом Президента від 13 листопада 2014 року. Його встановлено на честь початку двох знаменних і доленосних подій у новітній українській історії: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

14 листопада, під стінами Офісу Президента відбулася акція "Майдан. Забуттю не підлягає". Активісти вимагали ефективного розслідування справ Майдану та не допустити замороження справ на невизначений термін.