У Києві - акція на підтримку протестувальників у Гонконгу

У Києві біля посольства Китаю стартувала акція "Звільни Гонконг: Акція солідарності".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

До акції наразі долучились близько сотні людей. Учасники заходу скандують "Free HongKong" та тримають плакати із закликом "Ukraine supports HongKong".Також на акції виступив митець, відомий під псевдонімом Піаніст Майдану.

Акція на підтримку протестувальників у Гонконгу. Фото: Павло Багмут/Укрінформ

Акція проходить мирно, на місці чергують правоохоронці та працівники Загону швидкого реагування Червоного Хреста.

Раніше учасники заходу зайняли тротуар навпроти посольства КНР та частково - проїжджу частину. Організатори заходу заявили з імпровізованої сцени, що неодноразово звертались до поліції з проханням перекрити проїзд вулицею Грушевського. Трохи згодом учасники акції перекрили рух вулицею.

Як зазначили напередодні організатори акції солідарності, за їхніми даними в ході сутичок у Гонгконгу протиправно заарештовано близько 5000 активістів, важко поранено понад 3000 осіб, у тому числі – журналістів, дітей, іноземців, літніх людей та осіб з інвалідністю. Також є загиблі.

Раніше громадська ініціатива “Євромайдан SOS” закликала українців приєднатися до флешмобу #StandWithHongKong на підтримку протестувальників у Гонконгу.

Учасники флешмобу можуть написати на аркуші паперу хештег #StandWithHongKong та виставити це фото у соцмережах.

Як повідомлялося, масові акції протесту у Гонконзі тривають з червня. На початку вересня голова місцевої адміністрації Керрі Лам погодилася виконати одну з вимог демонстрантів та відкликала законопроєкт про екстрадицію, що дозволяє видавати правопорушників материковому Китаю. Однак багато прибічників опозиції заявили про намір продовжувати боротьбу за свободу від комуністичної диктатури Китаю.

Протести періодично супроводжуються блокуванням вулиць і сутичками. 18 листопада поліція Гонконгу штурмувала місцевий університет після майже двох днів протистояння з протестувальниками, проти яких застосовувала сльозогінний газ та водяні гармати. До цього сутички між активістами і силами поліції не вщухали тиждень.