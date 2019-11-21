Цілодобова 500-денна акція у Києві претендує на національний рекорд
Про це у коментарі Укрінформу повідомив учасник громадської організації "Коаліція учасників Помаранчевої революції" Петро Михайленко.
“У рамках акції у нас і концерти, і фотовиставки, майстер-класи, екскурсії, було розроблено дитячий квест. Провели артмарафон “Тисячолітня історія України у 100 метрах”, пройшла виставка картин про княгиню Ольгу у коміксах. Постійно щось відбувається... 23 листопада буде реєстрація національного рекорду ”, - сказав Михайленко.
Активіст поінформував, що акція триває близько 520 днів.
Михайленко додав, що у цій акції постійно перебувають близько 170 осіб, серед яких і художники, і мистецтвознавці, і дизайнери, і археологи, залучилися до цього процесу близько 15 громадських організацій.
Фото: артмарафон “Тисячолітня історія України у 100 метрах”/ Вечірній Київ