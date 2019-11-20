День пам'яті жертв Голодомору у Києві: план заходів

У Києві до Дня пам’яті жертв Голодомору, який відзначають щороку в четверту суботу листопада, відбудуться жалобні заходи, поминальні панахиди, реквієми, тематичні виставки та традиційна акція «Засвіти свічку».

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Із метою вшанування на належному рівні жертв Голодомору 1932-1933 років – геноциду Українського народу та масових голодів 1921-1923 та 1946-1947 років, затверджено відповідний план заходів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 23 листопада відбудуться жалобні заходи на території Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» за участю представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадськості, духовенства, іноземних гостей.

О 16:00 буде оголошено хвилину мовчання на вшанування пам’яті жертв голодоморів, а також проведено загальноукраїнську акцію «Засвіти свічку». У цей час кожен охочий може долучитися до акції та встановити свічку на підвіконні.

Цього дня на території Києва приспустять прапори та обмежать розважальні заходи, внесуть зміни до програм комунальних засобів масової інформації.

У храмах 23 листопада проводитимуть поминальні панахиди за загиблими внаслідок голодоморів в Україні.

А напередодні, 22 листопада, у Центральній бібліотеці ім. Т.Г. Шевченка для дітей Києва буде організована зустріч-реквієм «Голод 33-го – біль душі і пам’ять серця». Цього ж дня відбудуться лекції та перегляд документального фільму в Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця».

До 30 листопада триватиме виставка-реквієм «Не згасне в серці пам’яті свіча» у Міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці «Молода гвардія».

Читайте також: У Києві презентували архітектурний проєкт Музею Голодомору

До 29 листопада у Державному архіві м. Києва відбуватиметься виставка архівних документів «До Дня пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні».

Також у листопаді організують покази документально-хронікальних фільмів: української драми режисера Олеся Янчука «Голод-33» (1991) за мотивами повісті Василя Барки «Жовтий князь» та документальної стрічки режисера, письменниці та журналістки Ганни Гін «Жорна» (2008) у комунальних кінотеатрах мережі КП «Київкінофільм».